Stim fan Fryslân-plannen: fan 'Fryskify' oant 'Buorman & Buorman'

Der sitte der meast útinoarrinnende ideeën by, lykas in Fryske ferhalebank, 'Buorman & Buorman' yn it Frysk, in plan foar in Fryske Spotify - Fryskify - en in projekt om Fryske rap te ûntwikkeljen.

It is no oan de ynwenners fan Fryslân om te bepalen hokker trije foarstellen elts 15.000 euro krije foar de útfiering. Dat kin troch oant 7 maaie te stimmen op it bêste plan foar de Fryske taal. De stimming is geheim, pas nei 7 maaie wurdt bekend makke wêr't de measte stimmen hinne giene.

Kultuerdeputearre Sietske Poepjes fynt de proef mei it platfoarm goed gean. "Je moatte de dei net priizgje foar't it jûn is, mar ik leau wol dat it in slagge eksperimint is", seit sy.

Taal sjen litte

"Wy hawwe yn totaal 49 plannen binnen krigen. It wie hiel fernijend wat dêr allegearre by siet", jout de deputearre oan. "Fernijende ideeën oer hoe't wy ús Fryske taal noch mear sjen litte kinne yn ús mienskip. Ik hope dêr eins al in bytsje op."