It âlde suvelfabryk fan Moarre-Ljussens kin lang om let oanpakt wurde

It fabryk stiet al goed tweintich jier leech en it gebou fertutearzet. Dat museum moat de skiednis fan it fabryk fertelle, dat yn 1914 iepene waard. De subsydzje fan it Waadfûns wurdt allinne brûkt foar it opknappen fan de bûtenromte en it museum.

Earder krige it projekt al stipe út de Erfgoed Deal Waddenkust Kleigoed. De rekreaasjewennigen sille eksploitearre wurde troch Booking Dokkum. It is in inisjatyf fan it pleatslike boubedriuw Dijkstra.

Mei de stipe fan it Waadfûns is der echt grien ljocht. De bedoeling is dat de útfiering fan de plannen yn de rin fan 2023 klear is.