Busferfier kostet de provinsje miljoenen ekstra: "Het zal schraler worden"

Fokkens hâldt der rekken mei dat de ekstra kosten foar it bus- en treinferfier dit jier grif net leger wêze sille. It iepenbier ferfier hat neffens har te lijen fan in kombinaasje fan problemen.

It tal reizgers - en dêrmei ek de ynkomsten - binne noch hieltiid in stik leger as foar de coronapandemy, de kosten binne in stik heger en boppedat hat it Ryk oankundige dat de saneamde 'ynstânhâldingsfergoeding' foar it iepenbier ferfier yn ferbân mei corona nei dit kalinderjier ophâldt.