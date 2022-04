Miljoen it jier tsjin Ljouwerter kriminaliteit: "Niet zomaar een projectje"

Yn totaal wurdt der 82 miljoen euro ferparte oer 15 gemeenten, dat hat minister Yesilgöz fan Justysje bekend makke. Ljouwert is de iennige Fryske gemeente dêr't jild hinne giet.

Buma is optein oer de stipe foar syn gemeente: "Zeker voor het oosten van de stad, daar hebben we toch forse problemen met criminaliteit en jeugdcriminaliteit. Het gaat om het hele gebied ten oosten en ten noorden van de binnenstad. Het is een aandachtsgebied voor het Rijk."

Hy neamt de bydrage wichtich foar Ljouwert. "Ook omdat we geen rijke gemeente zijn. Dit is langjarig, dus we kunnen er ook echt mee aan de slag."

Net wer 'een projectje'

Ljouwert hat in pear moannen de tiid om oan plannen te wurkjen. "Het is niet de bedoeling dat dit weer 'een projectje' wordt. We hebben even de tijd nodig om ervoor te zorgen dat dit de komende tien of zelfs twintig jaar gaat werken."