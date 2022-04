Blydskip oer skrassen besuniging jongereinsoarch: "It hâldt in kear op"

It moast sawiesa al goedkeaper, mar de besuniging soe der nochris boppe-op komme. "Gemeenten moatte út eigen middels bylizze oan de jongereinsoarch. Dat is eins it probleem", leit Tjeerdema út. "It skrassen bringt dus ek in ferlichting fan de finansjele húshâlding fan gemeenten as gehiel.

Soargen oer mooglike eigen bydrage

Tjeerdema hat noch wol noed oer it berjocht dat steatssekretaris Maarten van Ooijen noch ûndersykje wol oft it mooglik is om in eigen bydrage yn te fieren. "Dêr soe ik echt op tsjin wêze. Dat dy bern en âlden dy't help nedich hawwe betelje moatte. Wat dat oanbelanget is it saak dat Den Haag gau dúdlikens jout."