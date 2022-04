Oekraynske Peasketradysjes: "Twa minsken besykje inoars aai stikken te slaan"

"Dizze snein wurdt Oekraïne Peaske fierd, in wike letter as dat Peaske fierd wurdt yn Nederlân. Ik wol jim yn dit deiboek jim meinimme yn ús tradysjes en de manier hoe't wy Peaske fiere yn Oekraïne.

Stil en rêstich foar Peaske

Foar de feestdei meitsje famyljes altyd in selsmakke peaskecake. Myn beppe makket altyd in hiel soad peaskecakes, sadat wy se de hiele wike ite kinne. Yn Oekraïne ha wy in leginde dat as it daai foar cake rize moat, dan moat de sfear yn hûs stil en rêstich wêze. As dat net bart, dan kin it daai skrikke.

It meast nijsgjirrige part foar de bern is dat se de cake fersiere meie en seane aaien fervje. Wy keapje altyd in hiel soad stikkers en ferve sadat de aaien kleurryk makke wurde kinne.