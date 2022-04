GGZ-opname foar betize man dy't mei nepwapen op Ljouwerter dak stie

De man waard fertocht fan fernielingen by de fleanbasis yn Ljouwert, it bedriigjen mei in nepfjoerwapen fan hanthaveners, it stellen fan aluminiumfoelje by in supermerk en it besit fan in 'veerdrukpistool'.

In tal betingsten

Neist de opname krijt dan man in selstraf fan 120 dagen ûnder betingst, mei in proeftiid fan trije jier. Dêr hingje in tal betingsten oan fêst. De man mei him net skuldich meitsje oan in strafber feit en moat him melde by de reklasearring.

Dêrneist moat de feroardielde him oanmelde de Forensisch Psychiatrische Afdeling fan de GGZ of in soartgelikense ynstelling en him behannelje litte troch it FACT team fan de GGZ of Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). FACT stiet foar Flexible Assertive Community Treatment.

As dizze behanneling klear is moat hy oant de ein fan de proeftiid ferbliuwe by beskermd wenjen of in maatskiplike opfang.

Gjin skeafergoeding

Yn de eask fan it Iepenbier Ministearje stie ek noch dat de man in skeafergoeding fan mear as 30.000 euro oan de fleanbasis yn Ljouwert betelje moast. De rjochter hat dit net takend omt der ûndúdlikens wie oer de oanlevere stikken fan it ministearje fan Definsje.