Keunstrûte 'Vervlochten' bringt Noardwâlder flechtskiednis foar it ljocht

De keunstrûte is in gearwurking mei it Nationaal Vlechtmuseum, dêr't de skiednis fan it doarp ferteld wurdt. "Hier is ooit vlakbij een mandenmakerij geweest. Die hoorde bij de Koloniën van Weldadigheid. Dat was het startpunt van het vlechten in Noordwolde. Mensen kwamen hier naar toe en hadden geen werk. Dus ze verzamelden wilgentenen en vlochten daar manden van."

Rotan

Doe't de wylgen op wienen, stapten se oer op rotan. Dat waard ymportearre fanút Yndonezië. "Het werd aangevoerd met de tram, die hier aangelegd werd", seit Hamelink. "Eigenlijk zorgde de tram voor de verbinding met de wereld."