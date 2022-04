Bylden fan de maitiid: jonge see-earnen yn Koudum krije iten

Mids april kamen de pykjes út it aai, mar net allegear. Op 17 april waard dúdlik dat der trije pykjes wienen. "Dy is wol trije dagen letter út it aai krûpt." Dat der trije aaien wienen, wist Draaijer earst ek net.

Draaijer folget de fûgels al fiif jier op 'e foet. Hy kin sels ek bot genietsje fan de bylden. "Oan it begjin stutsen der wite kopkes boppe de râne fan it nêst út. Yntusken binne se al in stik grizer."