Farrende drones moatte plestik yn haven Lauwerseach opromje

It plestik ôffal dat sammele wurdt, krijt in nije bestimming. Mei in mobile ynstallaasje moat it materiaal ferwurke wurde ta ûnder oare strjitblokken en dak- en stoeptegels.

Yn totaal kostet it projekt hast oardel miljoen euro en it bliuwt net by it ynsammeljen fan driuwend ôffal. It is ek de bedoeling dat bedriuwen yn de haven harren ôffalplestik ynleverje noch foardat it yn it wetter bedarje kin.

Fersilting lânbougrûn oanpakt

Yn totaal moat der alle jierren 3720 ton plestik duorsum ferwurke wurde. Yn de takomst kinne der ek fan dit soarte fan ynstallaasjes nei oare havens ta foar itselde doel. Omdat it plestik opnij brûkt wurdt en ferbrând, smyt it ek in reduksje fan CO2-útsjit op.