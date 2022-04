Yn Fryslân wurde dizze tiisdei lintsjes útrikt oan minsken dy't wat bysûnders dien of betsjut hawwe foar de mienskip. Benijd wa't yn dyn gemeente in lintsje krigen hat? Besjoch it yn it oersjoch hjirûnder.

Kinst ûndersteande kaart net goed sjen? Klik dan hjir.