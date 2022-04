Iepenloftspul fan De Houtigehage giet opnij net troch: te min frijwilligers

Eardere edysjes fan it iepenloftspul wienen yn 2017 en 2019. De tredde edysje fan it spul soe yn 2021 plakhawwe, mar doe leinen de coronamaatregels dwers. It iepenloftspul en de Fryske Dei, dy't de stichting Vrienden van de Wâldhúskes jierliks yn it doarp organisearje, waarden dêrom nei 2022 ferskood.

Frijwilligers en risiko's

De stichting lit witte dat it iepenloftspul ek dit jier net trochgean sil. De tiid wêryn't it spul organisearre wurde moat is te koart, seit it bestjoer.

De wichtichste redenen foar it beslút binne lykwols it finansjele risiko foar de stichting en it tekoart oan frijwilligers. Der soenen net genôch frijwilligers wêze dy't no helpe kinne mei it organisearjen, en ek net genôch minsken om by de foarstellingen sels te helpen.