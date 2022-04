Flylân krijt foar it earst in eigen doarpshûs

Se fernimt dat der in ferlet is foar in plak om elkoar te moetsjen. Boppedat is der in soad entûsjasme foar aktiviteiten.

En dus net allinnich by âlderein. "Dat was wel eerst de bedoeling, dat het voor ontmoeting tussen ouderen was. Daarom heette het eerst ook het welzijnsgebouw. Maar we hebben het nu anders ingestoken, dat het echt een plek wordt voor jong en oud."

Ferbining

Want der wennet genôch jeugd op it eilân. Lammens hopet dat it doarpshûs foar ferbining soarget.

De bou is noch net hielendal klear, mar lang sil it net mear duorje. De nije namme fan it doarpshûs wol Lammens noch net ferklappe. Dy wurdt fan it simmer bekend, by de offisjele iepening.