Lintsjerein: opfallend protte minsken yn Fryslân beneamd ta Ridder

Al sûnt 1815 wurde út namme fan Oranje keninklike ûnderskiedingen takend. It is betocht troch kening Willem I. Hy woe militêren en boargers dy't dingen fan bysûndere betsjutting dien hiene beleanje. Dêrmei is de tradysje al mear as 200 jier âld.

Hjoed wurde yn Fryslân 54 minsken ûnderskieden as Lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau. Dat is in ûnderskieding foar minsken dy't binnen harren gemeente of mienskip wichtich wurk dien hawwe. Meastal giet it dan om frijwilligers.

Mear manlju

Opfallend is de ferdieling fan man-frou. Fan alle dekorearren is sa'n santich persint man en tritich persint frou. Ferline jier wie dat noch in ferdieling fan rûchwei sechstich-fjirtich.

De ferdieling yn leeftiid is ek dúdlik. De measte fan de dekorearren binne tusken de fyftich en tachtich jier. De jongste is 48 jier en de âldste is 86.

In hiel soad ridders

Ek wurde hjoed njoggentjin minsken ûnderskieden as Ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau, ien Fries as Offisier yn de Oarder fan Oranje-Nassau. As we sjogge nei de ôfrûne tsien jier binne dit in hiel soad. Want yn al dy jierren hawwe noait mear as alve minsken sa'n ûnderskieding krigen.

It tal minsken dat riddere wurdt op lintsjereindei: