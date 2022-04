Omrop TIP: Jubileumedysje fan it Gouden Spiker Festival op it Koperkanaal

Nei twa jier wachtsjen koe de 25e edysje fan it brassbandfestival lang om let trochgean. Omrop Fryslân makke de hiele dei opnamen foar it Koperkanaal.

Yn totaal dogge der 21 brassbands mei út hiel Fryslân, ferdield oer trije divyzjes en in festivaldivyzje. De dielnimmers spylje in koart konsertprogramma dat bestiet út ferplichte wurk, in klankstik, in solistysk en in mars.

De jûn wurdt ôfsletten mei in optreden fan brassband De Spijkerpakkenband.