Tekoart oan Fryske gidsen no't toerisme wer oanlûkt

It buro Frisian Guide Agency sit yn Snits en jout oan bliid te wêzen dat it toerisme foar groepen wer oanlûkt. Want it wie yn de ôfrûne jierren drave of stilstean.

"We zijn in 2017 gestart met een opleiding voor gidsen", fertelt Jeannette Ritchi fan it gidsebedriuw. "Omdat ik merkte dat er behoefte aan was om mensen mee te nemen op de fiets, in de bus, om mensen te vertellen over onze mooie provincie."

Te min gidsen

Fanwegen corona lei de fraach nei rûnliedingen troch Fryslân yn de ôfrûne twa jierren ynienen wer hast stil. Yntusken is de fraach nei gidsen wer tanaam, seit Ritchi. "Ik ben heel blij dat onze opdrachtgevers ons weer weten te vinden. Nu maak ik me geen zorgen over het aantal opdrachten, maar wie dit op een goede manier gaat uitvoeren."