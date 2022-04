Aktrise Hilly Harms is werom op it plak dêr't it begûn: it iepenloftspul fan Burgum

Harms wie eartiids ferneamd as aktrise by it Fryske toanielselskip Tryater en yn tv-searjes as Baas boppe Baas.

No stiet se wer op it toaniel. Op it plak dêr't it foar har yn de jierren '60 eins allegear begûn: it iepenloftspul fan Burgum.

Harms wie ferrast dat se frege waard foar de rol fan 'de reade frou'. "Eins wie ik hiel tankber", seit se. "Ik bin noch goed sûn en kin dit goed spylje. Boppedat sjochst dat it hiel nedich is om dit no op te fieren."