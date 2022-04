Jongeren beprate strjityntimidaasje mei minister en wolle meldpunt

It giet dan om saken as neiroppe en neifluitsje, útskelle en efterfolgje. Hjir wurdt yn 'e regel gjin oanjefte fan dien. Dêrtroch komt it probleem net foar yn de plysjestatistiken en kin it ek net oanpakt wurde.

Dat is wol nedich, want strjityntimidaasje jout in gefoel fan ûnfeilichheid en beheint foaral famkes yn harren bewegingsfrijheid.

Ek yn Ljouwert

In meldpunt foar strjityntimidaasje soe helpe kinne, tinke Naomi Kroese en Perrin Bottema fan Tienskip. Sy tinke nei foarljochtingsgearkomsten en ûndersyk op ferskate skoallen dat it probleem yn Ljouwert grif net lytser is as yn 'e grutte stêden yn it westen.