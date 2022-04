Slim ûngelok op Ljouwerter fleanbasis gebeurde mei heftruck op feest

It ûngelok barde op in feest fan "een squadron vliegeniers", seit in wurdfierder fan de Keninklike Maresjesee.

De maresjesee en de Ynspeksje Feilichheid Definsje dogge ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok. Hoe't de heftruck brûkt waard, is net dúdlik. Wol is bekend makke dat it "niet tijdens werkzaamheden" brûkt is.

De twa ferwûne militêren soenen ek fleaners wêze, befêstiget in wurdfierder fan Definsje.