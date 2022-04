SportCast: "Foar it earst dat Hearrenfean en Cambuur sa tichtby inoar sitte"

Wol sil Cambuur om it spannend te meitsjen wat mear sjen litte moatte as yn de twadde seizoenshelte. Njoggen fan de tolve duels giene ferlern.

Dochs tinkt Bijker dat de Ljouwerters kâns meitsje. "Heerenveen is in principe de grote club, maar als je ziet wat Cambuur voor de winterstop heeft laten zien. Als ze dat niveau halen, dan kunnen ze zeker de drie punten pakken."

By Hearrenfean is it krekt oarsom. Dêr sit de fleur der wer yn, sjocht De Vries. "It fuotbal hat lang net leuk west om nei te sjen. Dat wurdt de lêste wedstriden better, mei as hichtepunt de wedstriid tsjin FC Grins. By Cambuur is it oarsom. Dy fuotbalje de leste wiken best wol aardich, mar se winne noait. Se hawwe net it gelok mei wat se yn it begjin wol hiene."