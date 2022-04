Tal Fryske greidefûgels stabilisearret: "Dat is goed, maar het kan beter"

Der moat dan ek in goede fergoeding foaroer stean foar boeren. "De weidevogels zitten bij de boeren in het hart. Maar het maakt het boeren wel ingewikkelder, want de opbrengst gaat omlaag. Er moet wel wat tegenover staan. Het is niet alleen goed rentmeesterschap. Dat is de basis, maar daar kun je geen boterham mee beleggen."

Mei yn it ûnderwiis

Krûderyk gerslân soe ek helpe kinne. It smyt moaie skûlplakken op foar de pykjes en der binne ek mear ynsekten. Foar boeren is it foardiel dat it moai hea makket en dat it de wjerstân fan it fee ferbetteret.

"De boeren die er nu mee bezig zijn gaan er mee door. We nemen het mee in het onderwijs bij jonge studenten. Dat moet dit soort initiatieven voor de toekomst veiligstellen", seit Manhoudt.

Predaasjeprobleem

Predaasje bliuwt in probleem. Manhoudt wol it no oars yn de gaten hâlde: "We gaan toe naar een monitoringssysteem van een jaar. Dan weet je beter waar de predatoren voorkomen en ook wat het beste moment is om het beheer in een gebied aan te passen of dat je in een gebied predatoren als vossen en wilde katten moet afschieten."