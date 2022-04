FIDEO: Flugge tanimming yn prizen smyt boumerken ekstra wurk op

Om't prizen fan boumateriaal sa fluch wikselje, kinne winkels it suver net mear byhâlde. By de Hubo yn De Westereen binne se hast oanhâldend dwaande mei it ferfangen fan priiskaartsjes. En noch komt it geregeld foar dat klanten by de kassa in hegere priis betelje moatte as dat op it kaartsje stiet.