sc Hearrenfean-direkteur feroardielet fuotbalgeweld: "Schandalige actie"

It gie om de supporter Hielke Biemond út Nieuwe Wetering. Hy spruts oare supporters oan op har gedrach en waard dêrnei misledige en krige in klap yn it each fan in jonge mei in bivakmûtse op. Biemond moast nei it sikenhûs ta.

Biemond hat him yn de media útsprutsen tsjin it geweld. "Je ziet het ook in het topamateurvoetbal gebeuren: het voetbal wordt verziekt door doorgesnoven idioten. Het zijn groepen die het voetbal als excuus gebruiken om alles te slopen en elkaar aan te vliegen", sei hy tsjin Omroep West.

sc Hearrenfean-direkteur Roozemond is der bot fan skrokken. "Hij gaat zijn hele leven al naar Heerenveen, terwijl hij hier niet eens woont. Het is een voorbeeldsupporter die heel nauw bij de club betrokken is."

Oanjefte fan mishanneling

Der is oanjefte dien fan it geweld. "Volslagen terecht. Het is een mishandeling, dus ook een politiedossier. We zijn beelden aan het verzamelen van onszelf en van AZ. Die analyseren we om de dader te traceren."

Roozemond praat fan in 'schandalige actie.' Hy seit: "Tot mijn stomme verbazing nu in het eigen supportersvak. Het had een mooie avond kunnen zijn, maar dit was wel een domper."

Fuotbalgeweld

De direkteur hat noed oer it fuotbalgeweld. "Het baart ons zorgen. Hoe kan het nou toch zijn dat zelfs bij een gastvrije en gezellige club als Heerenveen dit soort dingen gebeuren? Het is een landelijke trend."