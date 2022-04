Buordsjes Ryksoerheid yn Fryslân wurde twatalich, mar flaterfrij is it Frysk net

Regiodeal

Nei de besite oan Frjentsjer sil minister Bruins Slot har yn Sint-Jabik ferdjipje yn de Regiodeal Noardwest-Fryslân yn it selskip fan ûnder oare boargemaster Ina Sjerps fan Harns en boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert.

It ministearje fan Ynlânske Saken hat de regiodeals de ôfrûne winter oernommen fan it ministearje fan Lânbou. Bruins Slot wol graach ûndersykje hoe't se útdagings, dêr't plattelânsgemeenten foar steane, yn gearwurking mei de gemeenten oanpakke kin.

Noed oer leefberens

De befolking mei dan wol net mear krimpe, de fergrizing set troch en is ek in grutte útdaging as it giet om leefberens en passende húsfêsting. "We hawwe it net mear oer krimp, regio's mei sokke útdagings hjitte no grensregio's."

Mei Bruins Slot wol Waanders graach ûndersykje hoe't je jildmiddels út ferskate boarnen mei-inoar ferbine kinne om Noardwest-Fryslân wer de takomst treast te meitsjen.

De boargemaster tinkt dan ûnder oare oan jild foar duorsume enerzjy. "De gemeenten hawwe net in soad jild, mar binne wol oan de slach mei de útdagings dy't we hawwe. As de minister ús stypje kin yn de foarm fan in regiodeal, dan soe dat hiel moai wêze."