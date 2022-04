Undersiker fan Fryske Akademy nei Amearika foar ûndersyk nei taalferoaring

Voeten krijt de belangrike Rubicon-subsydzje om ûndersyksûnderfining op te dwaan yn it bûtenlân. Hy sil twa jier nei de University of Pennsylvania foar syn ûndersyk.

De subsydzje wurdt takend troch de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) foar Nederlânske wittenskippers dy't noch net sa lang lyn promovearre binne.

Voeten sil yn gearwurking mei taalkundigen en biologen yn syn ûndersyk taalferoaring mei in evolúsjonêre bril besjen. Mei techniken út de biology en de taalwittenskip sil er in grutte database fan klinkertferoaringen yn it dialekt fan Philadelphia analysearje.

Ympuls

Hy is as postdoktoraal ûndersiker ferbûn oan it projekt 'Fryske laboratoariumsosjolinguistyk' fan de Fryske Akademy. It doel fan dit projekt is taalfariaasje en taalferoaringen yn it Frysk yn kaart te bringen en de ûnderlizzende meganismen dêrachter bleat te lizzen.

De kennis en ûnderfining dy't Voeten opdwaan sil, wurdt ek ynset foar taalkundich (laboratoarium)ûndersyk nei it Frysk, en sil bydrage oan de ûntwikkeling fan de Fryske kennisynfrastruktuer.

Taalferoaring

It skerper byld fan de oarsaken fan taalferoaring dat it projekt opsmite sil, makket it better mooglik om te foarsizzen hokker aspekten fan fariaasje (ek yn it Frysk) liede kinne ta taalferoaringen, en hokker faktoaren troch taaltechnologyske tapassings goed yn de gaten hâlden wurde moatte.

Sa kinne begjinnende feroaringen en feroaringen dy't op dit stuit geande binne yntiids opspoard en ûndersocht wurde. Dat makket it mooglik om taaltechnologyske tapassings mear takomstbestindich te meitsjen foar potinsjele en rinnende feroaringen yn it Frysk.

Projekten lykas de Fryske spraakwerkenner hawwe der baat by om op dizze wize op 'e tiid op potinsjele feroaringen ynspylje te kinnen.