Brân yn appartemint yn wensoarchsintrum yn Snits, gebou ûntromme

De brânwacht hie opskaald nei grutte brân. Der wie net ien yn it appartemint oan de Sytsingawiersterleane. In protte minsken stienen al gau bûten it gebou.

Neffens omstanners soe de brân yn in waskdrûger begûn wêze.

Untromme

Om likernôch 13.20 oere wie de brân ûnder kontrôle. It gebou wurdt wol ûntromme fanwegen alle reek. De bewenners wurde opfongen yn de Frittemahôf, ek yn Snits.