Vera Koenen nije trainer fan VC Snits: "Ik predik 'no guts no glory'"

"Het is pittig. Maar ook wel weer heel leuk. Dat kwam ook door de coronatoestanden. Coach zijn leer je niet zo maar even. Ik ga niet voor niks weer een stap opzij. Het kost veel energie en tijd. Het heeft heel veel mooie facetten. Maar het is wel tijd om een stap terug te zetten."

Even sykhelje

Mar hie se dan gjin earste coach wurde wollen? "Nee, ik had zeker geen eerste coach willen blijven. Dat heb ik ook meteen tegen het bestuur gezegd. Het is nu mijn vierde jaar en het wordt mijn vijfde. Even ademhalen nu. Niet dat ik Vera alles laat doen, hahaha."

Takom seizoen wurkje Koenen en Ter Steege dus gear, no moasten se it tsjinelkoar opnimme. "Het maakte me niet zo veel uit. Het is wel zo dat we beiden niet vrijuit praten over ons eigen team nu. Dat lijkt me ook respectvol naar je eigen club. Verder was het prima."