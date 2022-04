Riemer van der Velde betinkt Cruijff: "Lykas Abe, in sjeny"

As er tusken ien fan de twa kieze moat? Dan dochs Abe. "Dat moat ik wol sizze as âld-foarsitter fan sc Hearrenfean en as grut leafhawwer fan Abe. Abe wie fantastysk, in sjeny. Mar Cruijff fansels ek. It wienen twa giganten."

Cruijff waard nei syn karriêre as fuotballer ferneamder as Lenstra om syn praten. "Mar Abe hie syn sinnige dingen ek wol. Hy wie hiel dúdlik. Yn in soad dingen wienen se itselde."

In begryp

"Cruijff hat yn in lettere tiid fuotballe en is oeral in grutte namme wurden. Yn it oerwâld fan Argentinië kenne se ús minister-presidint net, mar Cruijff kenne se wol. Dat is in begryp."

Van der Velde mist Cruijff, krekt sa't er Abe mist. "Mar it binne alle twa minsken dy't bestean bliuwe yn it tinken fan elkenien, en yn de belibbenis by it fuotbal. Se hearre by de aldergrutsten."