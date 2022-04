Nij hynder besoarget Van der Horst sukses by debút

It bemachtigjen fan Akuna Matata wie net samar klear. Dêr wie ûnder oare de help fan sponsoaren foar nedich, lykas it Foppe Fûns.

Oer in moanne is it Nederlânsk kampioenskip. Dêr moat Van der Horst punten pakke om har te pleatsen foar it wrâldkampioenskip letter dit jier.