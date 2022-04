De toan fan Henk van der Veer: "HJSC"

Mar liefst 75 dagen duurt ut feest met allemaal aktiviteiten. Gelyk hewwe se dêr in 'e Hommerts-Jutryp: At je wat fiere kanne dan mutte je ut ok goëd doën.

De naam HJSC is trouwens ouwer as de oprichtingsdatum fan de foetbalklup op 12 april 1947, want op 18 jannewary 1934 frage Toussaint Nauta en Roel Dozeman namens HJSC toestemming an ut gemeentebestuur foar un ferlotting. Met andere woarden, der wurdde toen ok al an spòrt deen onder de naam HJSC. Allienech nyt eksklúsyf foetbal.

Na dy waardeloase coronatiid merke je overal dat minsen nocht hewwe an feest en wat dat angaat doën se dat met 75 dagen goëd bij HJSC.

HJSC speult op dit moment in de fierde klas fan 'e KNVB, niks mis met. En ik hou mij self futdaleks mar even un spiegel foar: Ut hoogste nivo dat ik oait bij HJSC haalde was ut feterane-elftal. En ik bleef ok nòch us un ONS-suertsje in de ogen fan de HJSC'ers. Eentsje dy't graach un baltsje hooch houwe mocht, dat fonden se mar niks bij de groën-witten. Dêr gingen alle balle onferskrokken richting iesbaan at der un foarsprong ferdedegd wurdde moest.

Ter gelegenheid fan ut 75-jarech júbileum is der ok un echte HJSC Wall of Fame en ik bin der as Sneker wel un bitsje tròts op dat ik der un plakje op kregen hew. Alhoewel, ut het niks met myn foetbalkapasiteiten te maken.

Fer foar ut digitale tydperk was ik anfoerder fan de HJSC-feteranen. Wedstrydfòrmulieren wurdden nòch gewoan met pen en papier ouhandeld. Ok dy middachs in Makkum. Ik wurdde in de bestuurskamer ontfongen met alle égards, dat wil dus sêge met bier en gehakbal. En nòch un bierke en miskyn ok wel twee. Ut sat der in elk gefal bearegesellech en ik hou fan gesellechheid, ik bleef plakken.

Toen ik in de Makkum-kantine teruchkearde, waren myn HJSC-maten fertrokken, ok Jan Bouma met wie ik naar Makkum toereden was. Se waren mij gewoan fergeten. Ut beursetaske, inklúsyf myn pòrtemenee hadden se wel metnommen. Dêr stond ik even later op de rotonde naast ut foetbalfeld: Lifte!

Avens teugen un uur òf acht was ik wear thús. Toen had good-old Frans Groenveld dy bêste Jan al beld: "Hiest Henk mar moai te pakken!" Jan was um fan gyn kwaad bewust. Ut leverde mij un plakje op in de Wall of Fame fan HJSC: 'Gestrand in Makkum!'

Eargister hewwe we reüny had, gister pineharses en fandaach un fette glimlach: moaie klup dat HJSC, mar se hewwe nyt sufeul met ONS'ers, ok al skreef eentsje 25 jaar leden hun júbileumboek.

Fleurech op naar de 100 jaar HJSC! Ik hoop ut nòch met te maken, miskyn kan Jan Bouma mij dan nòch wel even ophale. Ik kom self wel wear thús! Liftend at ut mut..."