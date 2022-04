Meiwurkers Nij Smellinghe wurde better oplaat foar palliative soarch

Dêr is yn de besteande opliedingen te min omtinken foar, sa fynt ûnder oare it KWF. Dat komt dêrom mei in neiskoallingsprogramma. Dat begjint yn it noarden fan Nederlân, mar is úteinlik bedoeld foar it hiele lân.

Ut ûndersyk fan Nivel die yn 2020 bliken dat hast twa tredde him net genôch oplaat fynt op it gebiet fan palliative soarch. It is gjin standert ûnderdiel fan de mbo-, hbo- en wo-opliedingen. Dêrneist is der in tekoart oan goed oplate dosinten mei praktykkennis om alle soarchferlieners goed op te lieden.