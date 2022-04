Skelle tsjin plysjes giet hieltyd flugger oer yn geweld

It geweld mei dan ek nea de noarm wurde, seit Wildeman. "De cijfers van nu zijn te hoog en het geweld te zwaar. Ieder geval is er eentje te veel. Het is gewoon onacceptabel."

Doxing

In oar probleem der't plysjeminsken tsjinoan rinne is it saneamde 'doxing'. Dat is it online setten fan persoansgegevens.

Plysjeminsken hawwe dêr hieltyd faker mei te krijen, seit Wildeman: "Dan wordt het adres van een collega online gezet met de oproep die persoon op te zoeken en te bedreigen. Dat werkt heel erg intimiderend voor die collega die dat overkomt."

Ut de plysje wei is begelieding foar ditsoarte gefallen. Ek wurdt der út de Twadde Keamer wei wurke oan in wetsfoarstel om it strafber te stellen en dieders te ferfolgjen. Dat moat ein dit jier klear wêze.