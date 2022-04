Ter Heide op 'e nij royearre as lid PvdA

Dat meldt partijfoarsitter Esther-Mirjam Sent yn in brief oan Ter Heide. Ter Heide wie tsjin it earste beslút yn berop gien. Freed hat it partijbestjoer no opnij Ter Heide royearre.

As reden wurdt neamd dat hy no diel útmakket fan 'in oar fertsjintwurdigjend lichem'. Ter Heide is nammentlik keazen as riedslid foar Lokaal Sociaal Ooststellingwerf. Hy hat no op 'e nij tritich dagen tiid om wer yn berop te gean.