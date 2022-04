Tichelaar Makkum blaast 450 kearskes út: it hiele jier jubileumfeest

De fabryk spile fierder in wichtige rol by de opbou fan Amsterdam. "Er wordt gezegd dat de helft van Amsterdam gemaakt is van tegels uit Makkum. Rond die tijd is Makkum een enorm bolwerk geweest van steenfabrieken. Veel huizen in Amsterdam zijn gemaakt van de stenen uit Makkum", seit Ties Hartman fan de Stichting Frysk Tichelwurk.

Tal fan aktiviteiten

Yn de simmer fiert Tichelaar it jubileum, yn 'e mande mei ynwenners, ferieningen en bedriuwen yn Makkum. Op 12 april is it startsein jûn.

Fan 13 augustus ôf litte trije designatliers in ynteraktive presintaasje sjen yn it âlde fabryk oan de Turfmerk. Humade, Oer en Smogware ferkenne de mooglikheden foar it ferwurkjen fan havenslyk, fynstof en izerôffal fan suvere grûnwetter yn glazuer. De syktocht nei duorsume techniken wurdt organisearre troch Stichting Frysk Tichelwurk.