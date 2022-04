Wethâlder Hilde Tjeerdema: "Ik tocht earst, dan moat ik tenei mar patat ferkeapje"

"Dat wy dêryn net weromkomme hat my persoanlik bot sear dien en fansels is it ek foar de partij hiel teloarstellend", sa fertelde se yn it Nijsfoarum fan it radioprogramma Buro de Vries.

Resette

Neffens de demokrate sil de partij hjir ek mei oan 'e slach moatte: "Wêr hawwe wy de bân mei de kiezer ferlern? It is altyd goed om jo polityk as partij ris te 'resetten'."

D66 wurket noch oan in analyze fan de ferkiezingsútslach. It idee is wol dat de kiezer tsjin Den Haag stimd hat.

Lienstelsel

"De lokale partijen hawwe wûn en de regearingspartijen ferlern. Dat wy ûnder studinten de slach ferlieze fan GrienLinks jout lykwols wol te tinken. Mooglik hat dat te krijen mei it lienstelsel: in punt út de lanlike polityk, dêr't we lokaal op ôfrekkene wurde", tinkt Tjeerdema.