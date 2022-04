De Klomp: Clifton Martin rêdt rotsoai op yn eastlik Ljouwert

Clifton rêdt yn dy fjouwer dagen in soad rotsoai op yn in grut gebiet fan Oud Oost yn de Fryske haadstêd. Yn in strak ritme wurkje kin er net fanwege syn sykte.

Op syn 52e krige er COPD. Troch de sykte wurdt de longynhâld hieltyd minder. De iene dei giet it better as de oare. Mar nei twa wike thús sitte kaam er der al achter dat dat neat foar him is.

Fergoeding

Earder siet Clifton yn de houtbewurking. No is er 'de oprommer fan de buert'. Hy nimt syn taak tige serieus. Fan wenningboukorporaasje Woon Friesland kriget er in fergoeding foar it skjinhâlden fan de romte om it flatgebou hinne dêr't er wennet.

"Het is gewoon een baan, betaald door de overheid", seit Clifton.

Foar Clifton is it wichtich dat er op 'en paad kin wannear't er him goed fielt en dat kin no. De hûn is syn grutte maat dêrby. Dêr kin er net sûnder.

De Klomp

En as er dan syn rûte dien hat, giet er noch efkes nei De Klomp ta, it gebou ûnder de reek fan it Cambuurstadion. Dêr drinkt er dan in bakje en makket er in praatsje. In moaie ynfolling fan it libben, fynt er,

Clifton: "Het is goed voor de buurt en goed voor mij. Ik ben buiten en de buurt is weer wat schoner."