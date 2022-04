100.000 besikers by Tolworld yn Prinsetún Ljouwert

Tolworld, sa't de foarstelling hjit, wie fan tongersdei oant en mei sneon te sjen yn it gebiet om de Prinsetún hinne.

It is in spektakelshow dêr't minsken delrinne kinne. De kuierrûte gie by trije metershege ynstallaasjes del, dêr't dûnsers, muzikanten en sjongers op grutte hichte boppe it wetter fan de Prinsetún sweefden. Tsjin de jûnsloft joech dat mei de beljochting in fraai skouspul.

Joop Mulder

Oerolorganisator Joop Mulder, dy't ferline jier ferstoar, wie dejinge dy't der mei de gemeente Ljouwert foar soarge dat it Belgyske selskip nei de Fryske haadstêd kaam. Mei Fryske keunstners hawwe se foar Ljouwert de nije show Tolworld makke.

It selskip út Antwerpen reizget al sûnt 1998 de wrâld oer. It wie de earste kear dat Theater Tol sa'n grutte show joech. De artistyk lieder fan de produksje fûn it feest om yn Ljouwert op te treden.