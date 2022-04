Iepen dei Spiker Ternaard: apparteminten besjen en oantinkens ophelje

It gebou dêr't earder âlderein yn wenne is omboud ta in wenkonsept foar jong en âld. Op dizze wize bliuwt it gebou behâlden foar it doarp.

Dochs gjin sloop

Der hat de ôfrûne jierren in soad te dwaan west oer wat der mei De Spiker barre moast, neidat it ein 2018 de bestimming as wensoarchsintrum ferlear. Dat gie fan plannen ta sloop oant it oanbieden oan it COA foar opfang fan flechtlingen.

Uteinlik waard begjin dit jier dúdlik dat it gebou wer in wenbestimming krige.

Alderein en starters

De ferbou is noch net hielendal klear, mar de ûnderste ferdjipping wol en dy giet ynkoarten yn de ferhier. De apparteminten binne foar âlderein en foar starters bedoeld.