Auto tsjin beam en oer de kop by De Hoeve: ien ferwûne

It ûngelok barde om 3 oere hinne. Op de Kontermansweg ried in auto tsjin in beam oan en sloech dêrnei oer de kop.

De brânwacht fan Noardwâlde, plysje, ambulânses en in traumahelikopter kamen te plak neidat in tsûge it ûngelok meld hie.

Ut auto befrijd

Der siet ien persoan yn de auto. De brânwacht hat him út de auto befrijd. Personiel fan de traumahelikopter assistearre op it plak fan it ûngelok, mar de man is mei in sike-auto nei it sikehûs brocht.

Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend. Hoe't it fierder mei him is, is ek ûnbekend.