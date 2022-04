Cambuurtrainer Haar: "Met tien man hou je het niet vol"

Ungelokkich

De ynterim-trainer fûn de reade kaart - út twa kear giel - terjochte ast nei de regels sjochst. Hoe't it ûntstien is, is ûngelokkich.

"Als je naar de regels kijkt, wat de sanctie is voor het onderbreken van een aanval, dan is het een gele kaart. Maar als je kijkt naar hoe dat ontstaan is, dan is dat uiterst ongelukkig."