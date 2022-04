Oekraynske Nataliia opfongen yn Wolvegea: "Uteinlik sille wy winne"

Har wrâld yn de Oekraïne stie by it begjin fan de oarloch fan iene op de oare dei op 'e kop. En it duorre efkes foardat sy echt yn 'e gaten hie dat it mienens wie. "Je tinke earst dat kin toch net. Dat bart toch net. Sy sille it wol oplosse. Mar dat barde net."

It besef kaam pas letter

Pas nei trije dagen, doe't gebouwen yn har omjouwing besketten waarden en minsken út har buert om it libben kamen, krige sy yn 'e gaten dit it echt serieus wie en wolris lang duorje koe.

Nataliia wurket yn Oekraïne al in pear jier mei in soad wille foar it fryske bedriuw Difco dat masinen en apparatuer foar de agraryske sektor nei har lân eksportearret. Fan dy feilige wrâld nei in libben yn de skûlkelder, dat is in hast net foar te stellen omskeakeling.

Buorlju yn de skûlkelder

"Yn it begjin binne je hiel benaud, mar je wenne der ek oan", seit se. "Der moat dochs iten komme dus je geane nei bûten en dogge boadskippen. It kin net oars. Wy makken grapkes dat we no de buorren einliks kennen learden. Yn dizze moderne wrâld is eltsenien drok en hastich. No leare we inoar kennen en helpe wy inoar."

It libben wurdt troch de oarloch beheind. "As je sa libje tinke je net mear oan je hûs of oan jild. It iennige wat je wolle is yn libben bliuwe."