Cambuur bliuwt lang oerein mar ferliest fan PSV

PSV is noch hieltyd yn de race foar it kampioenskip en woe it der dus net by sitte litte. It kaam faak gefaarlik foar de goal fan Pieter Bos, mar mei troch dy doelman foelen der noch gjin doelpunten.

Cambuur hold it lang fol, mar krekt foar skoft waard it dan dochs lyk. Fia gaos en in foarset fan Ramalho kaam de bal foar de fuotten fan Zahavi, dy't fan tichtby de 1-1 makke.

Folhâlde

Yn de twadde helte moast Cambuur opnij foaral tsjinhâlde. PSV sette oan, mar lykas foar it skoft waard it net faak echt gefaarlik. Fierder as in counterke hjir en dêr kaam Cambuur sels net.

Sekou Sylla makke it syn ploech mei noch in healoere te gean noch ekstra lestich. De linksback, dy't foar skoft alris giel krige, gie ûngelokkich op de foet fan Ritsu Doan stean. Dat levere him opnij giel en dus read op.

Oer en út

Dat hie eins fuort effekt, want fiif minuten letter wie it 1-2. By in frije traap stie de Ljouwerter ferdigening wat te sliepen en koe Mario Götze by de twadde peal maklik raak koppe.

Cambuur besocht noch wol om wer lyk te kommen, mar mei tsien man krige it net folle foarinoar. Erik Schouten en Pieter Bos moasten sels noch in pear kear yngripe om in gruttere útslach te foarkommen.

Yn de ekstra tiid kaam Cambur noch efkes tichtby de lykmakker doe't Milan Smit op oanjaan fan Doke Schmidt koppe koe, mar hy miste krekt. In lykmakker siet der dus net mear yn.