Lette goal AZ kostet Hearrenfean punt yn Alkmaar

It skeelde net folle oft it wie 0-2 wurden doe't Jordy Clasie Thom Haye delhelle, krekt bûten de sechtjin. Van Hooijdonk mocht oanlizze foar de frije traap, mar Vindahl helle mei syn fûsten de bal út it net.

Mulder grypt yn

AZ waard oan de oare kant hjir en dêr ek gefaarlik. Sa moast Erwin Mulder alris yngripe op in skot fan tichtby en nei in healoere fiske er in frije traap fan Karlsson út de fiere hoeke.

Krekt foar it skoft waard it dan dochs 1-1. In foarset fan Fredrik Midstjø kaam by Jesper Karlsson, dy't syn foet der krekt tsjinoan krige en sa de bal efter Mulder tikke koe.