Plysje Ljouwert siket tsjûgen fan ferskate ynbraken yn bedriuwen en auto's

Sa waard der by twa bedriuwen oan de Neptunuswei en Achter de Hoven ynbrutsen. Ek is der nachts ynbrutsen by ferskate auto's by in garaazjebedriuw oan de Drachtsterwei.

De plysje freget minsken dy't wat fertochts sjoen hawwe of dy't kamerabylden hawwe, om kontakt op te nimmen mei de plysje.