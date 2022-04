Marrekrite wol mear 'Húskes' yn Fryslân om smoarch wetter te suverjen

Sûnt 2017 set Marrekrite de Húskes yn. Rekreanten kinne dêr har smoarchwettertank leegje mei help fan in pomp. Yn it Húske sit in suveringsynstallaasje dy't it wetter reiniget, sa't it fuortendaalks wer útwettere wurde kin op it oerflaktewetter.

Pilot op 3 lokaasjes

Yn it farseizoen lizze de Húskes by it eilân Marchjepôle op de Tsjûkemar, by de Noarder Alde Wei (tusken De Jouwer en de Goaiïngarypster Puollen) en by de Grutte Gaastmar.

De pilot mei de Húskes rûn offisjeel oant en mei ferline jier. Marrekrite hat murken dat de foarsjenning bot wurdearre wurdt troch wettersporters.

Technyk ferbetterje, mear Húskes

De technyk efter de Húskes is noch wol kwetsber foar steuringen. Dêrom wurket Marrekrite mei Wetterskip Fryslân en de provinsje oan in plan. Nei alle gedachten komt der krekt wat in oare opset. Boppedat wol Marrekrite graach mear Húskes as de trije besteande.

Minsken meie fan 2009 ôf net samar mear smoarch wetter útsmite. Troch it ynsetten fan de Húskes as servicepunten moat it makliker wêze om it kwyt te wurden, sa fan de boat ôf. It foarkomt dat skealike baktearjes en resten fan medisinen yn it wetter telâne komme.

Op dit stuit lizze de Húskes noch foar ûnderhâld oan de wâl, mar de bedoeling is wol dat se foar de simmer wer op de lokaasjes lizze.