Skiednis Drachtster brânwacht gie hast ferlern, mar no yn eksposysje

De brânwacht fan Drachten ûntstie doe't der yn 1770 in grutte brân yn in mûne en in wenhûs oan de Súdkade útbruts.

It wie yn dy tiid gebrûklik dat by in brân ynwenners in rige foarmen en amers trochjoegen. In drêge bedoeling, wêrby't de minsken nea ticht by it fjoer komme koenen. Oan de Súdkade yn Drachten kamen twa frouju om it libben.

Drachtster befolking yn aksje

It wie de oanset om te ynvestearjen yn in hânbrânspuit. Dy bestienen al wol, mar wiene flink djoer. Ald-kommandant Anne van Zenderen: "Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat is eins wol wat de tendins dy't by de brânwacht spile."

Mei in ynsammelaksje ûnder de ynwenners fan Drachten waarden 1.100 florijnen ophelle, wêrmei't it earste materiaal en in brânspuithúske kocht waarden.