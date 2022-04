Harkemase Boys mei romme sifers foarby Ter Leede, ONS bliuwt winnen

Sinneskyn yn Snits

Nei de ferrassings tsjin Volendam en Eemdijk, skynt de sinne wer wat yn Snits. Mar sa't it no stiet, moatte der noch wol play-offs tsjin degradaasje spile wurde. In oerwinning op Berkum soe sneon dus wol fan pas komme kinne.

It begjin fan de wedstriid wie wat gaoatysk doe't de assistent-skiedsrjochter blessearre rekke. Nei in koarte stop, wie it Berkum dy't de oerhân hie en skoarde. Tenminste, dat tochten se, want doelpuntemakker Johnsen Bacuna stie bûtenspul.

Rappe goals

Kânsen wiene der net echt foar ONS, oant it yn de 20e minút ynienen 1-0 waard. De ferdigeners en keeper fan Berkum giene de fout yn by in frije traap fan Gabriël Fernando, dy't samar yn it doel bedarre.

Dêrnei gie it los: acht minuten letter brocht Nick Kleen mei in moaie solo Han van Dijk yn stelling. Dy skeat, yn twa pogings, de 2-0 binnen.

Dat duo liet fuort wer sjen goed op inoar ynspile te wêzen. Want trije minuten nei de 2-0 wie it no Van Dijk dy't Kleen fuortstjoerde: 3-0. Oan de oare kant hold doelman Tristan Boersma noch in penalty tsjin.