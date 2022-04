Maarten van der Weijden stipet 'Team Wybe' foar Wetterfytsalvestêdetocht

Team Wybe waard oprjochte yn 2015, nei it ferstjerren fan har freon Wybe Leenstra. Hy ferstoar troch in harsentumor en wie noch mar 37 jier. It team fytste de Alvestêdetocht yn 2019 op in bierfyts. Doe waard goed 30.000 euro ophelle foar KWF Kankerbestrijding en de Maarten van der Weijden Foundation.

Earder helle it team al tûzenen euro's op mei de Alpe d'Huzes en letter nochris 20.000 euro mei it beklimmen fan de Mont Ventoux.