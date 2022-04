Bioboer sjocht neat yn útkeapjen: "Geen regionaal, maar een wereldprobleem"

Ammoniak giet hurd omheech. It slacht net del yn de direkte omjouwing. De delslach by natuergebieten komt foar in grut part út oare dielen fan it lân of it bûtenlân wei. "Het is geen regionaal, maar een wereldwijd probleem", sa seit Santing.

Ophâlde mei keunstdong

Om it stikstofprobleem op te lossen is it better om op te hâlden mei keunstdong en yn te setten op ekstinsyf buorkjen mei minder yngrepen yn de natuer. Dat betsjut: ta op gerslân mei in ferskaat oan blommen en oare planten.

De boeren moatte ek in kursus krije hoe't se dat oanpakke kinne. Fierder moatte de kij minder aaiwytryk fretten krije en in tal dagen bûtendoar rinne.