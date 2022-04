VV Drachten-frijwilliger Mahmoud oandien nei lintsje: “Voor mij belangrijk”

Mahmoud is mids jierren 90 út Iran wei flechte, dêr't er hiel fertsjinstlik fuotballe as linksback fan it Iraanske nasjonale alvetal ûnder de 21 jier. Uteinlik bedarre hy yn Drachten. Dêr kaam er yn oanrekking mei it fuotbal yn Smellingerlân, doe't syn soan by VV Drachten fuotballle.

VV Drachten as twadde thús

Hy docht sels al frijwilligerswurk fan 2006 ôf en is ek no noch 38 oeren yn de wike aktyf foar VV Drachten. Allinnich op freed is hy frij, Mahmoud is seis dagen yn de wike op de klup. Hy fynt it tige wichtich dat elts team oer goed materiaal beskikt en hâldt de kwaliteit fan de ballen en heskes goed yn de gaten.

Mahmoud is der hast dei en nacht. De klup is eins syn twadde hûs wurden, seit boargemaster Jan Rijpstra dy't him it lintsje opspjelde.